Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Шымкенте и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 25 марта в Туркестанской области местами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте в конце дня 25 марта ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане в конце дня 25 марта ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в среду.

В Актюбинской области в четверг местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

«В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный днем порывы 18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Костанайской области в четверг местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

«25 марта в Атырауской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо-восточный ночью на большей части 15-20, порывы 23 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 25 марта ожидается сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — проинформировали метеорологи.

В Мангистауской области в четверг местами ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау 25 марта ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

«25 марта в Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 25 марта временами ожидаются туман, днем гроза», — добавили в «Казгидромете».

В Акмолинской области в четверг местами ожидаются туман, гололед. В Кокшетау 25 марта ожидается на дорогах гололедица.

«25 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Днем местами гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Караганде днем 25 марта ожидается гололед. В Жезказгане днем 25 марта ожидается гололед», — предупредили синоптики.