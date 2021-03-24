МИД РК подтвердил участие граждан Казахстана в массовой драке в Мурманской области России

Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Министерство иностранных дел РК подтвердило участие граждан Казахстана в массовой драке в Мурманской области России, передает корреспондент агентства.

«23 марта около 20.30 на одной из строительных площадок Центра крупнотоннажных морских сооружений около поселка Белокаменка в Мурманской области произошла массовая драка рабочих-вахтовиков, в том числе с участием граждан Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе МИД Казахстана в среду.

Как отмечается, инцидент имел бытовой характер.

«По информации представителей компании, вопрос урегулирован, и сотрудники работают в обычном режиме. По имеющимся данным, среди пострадавших и задержанных органами правопорядка казахстанцев нет. Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге держит вопрос на контроле», — добавили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений (проект «НОВАТЭК») в Белокаменке Мурманской области РФ произошла массовая драка рабочих. По информации российских СМИ, одному из рабочих порезали шею, другому сломали лицевую кость. Всего, по официальным данным, пострадали шесть человек. По описаниям к видео, в драке приняли участие этнические казахи.