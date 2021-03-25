2 млрд российских рублей заняла «Продкорпорация» у Citibank Kazakhstan

Алматы. 25 марта. КазТАГ – 2 млрд российских рублей заняла АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» у Citibank Kazakhstan, сообщила компания.

«9 марта 2021 года Citi (Ситибанк Казахстан — КазТАГ) предоставило АО «НК «Продкорпорация» заем в размере 2 млрд российских рублей», — говорится в сообщении на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг.

Согласно информации, общий размер финансирования «Продкорпорации» доведен до 3,8 млрд руб.

Привлеченные средства пойдут на финансирование оборотного капитала, в том числе на форвардный закуп сельхозпродукции для проведения весенне-полевых работ субъектами АПК, отмечается в сообщении.