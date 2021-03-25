Тенге в четверг ослабел до 423,2/$1 — Нацбанк

Алматы. 25 марта. КазТАГ – Тенге в четверг ослабел до 423,2/$1, заявляет Национальный банк Казахстана.

«Обменный курс национальной валюты после праздничных выходных открылся с ослаблением на 0,5% по сравнению со средним курсом прошлой пятницы, тенге торгуется в диапазоне Т423/$1–Т423,2/$1», — говорится в сообщении, распространенном Нацбанком в четверг.

Согласно информации, ослабление тенге, прежде всего, обусловлено неопределенностью темпов восстановления спроса на нефть на фоне новых локдаунов.

Котировки нефти 22-23 марта обвалились почти на 7%, до $60/баррель. Нефть отыграла падение, но перспективы ее роста — неопределенные, отмечается в сообщении.

Также, турецкая лира обвалилась на 9,6% к вечеру 25 марта, а российский рубль — на 3,5% к началу недели.