450 тыс. доз вакцины от коронавируса пообещали поставить до июня в Алматы

Алматы. 25 марта. КазТАГ – В Алматы до июня 2021 поставят 450 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщила представитель управления общественного здоровья города Алматы Лаура Мырзагали.

«По графику министерства здравоохранения нам до июня месяца будут поставляться 450 тыс. доз. Это значит, 226 350 человек будут вакцинироваться. Это предварительный график, который нам спустило министерство здравоохранения», — сказала Мырзагали на брифинге в четверг.

По ее словам, сейчас проводится вакцинация медработников, полицейских, военнослужащих, студентов, а затем будет проводиться вакцинация лиц, состоящих на диспансерном учете.