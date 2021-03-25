Казахстан возглавил группу комиссии Организации Договора о запрещении ядерных испытаний

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Казахстан возглавил рабочую группу подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«Международное сообщество, признавая вклад Казахстана в укреплении режима нераспространения оружия массового уничтожения, выбрало генерального директора Национального ядерного центра (НЯЦ) Республики Казахстан Эрлана Батырбекова председателем рабочей группы подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. Церемония назначения прошла в режиме онлайн с участием представителей более чем 150 стран мира», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

ОДВЗЯИ является международной организацией, которая будет выполнять контроль за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

​«Безусловно, председательство в рабочей группе ОДВЗЯИ – это высокая оценка курса нашей страны, направленного на укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения», — пояснил Батырбеков.

​Как отмечается, за годы независимости Казахстан, отказавшись от четвертого по мощности в мире ядерного арсенала, провел широкомасштабную деятельность по ликвидации инфраструктуры и последствий испытаний ядерного оружия, получил уникальный опыт проведения работ по снижению глобальной угрозы, укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения.

​«Казахстан оказал серьезную поддержку ОДВЗЯИ и продемонстрировал решимость в достижении ее целей. Так, к примеру, отмечается активное сотрудничество НЯЦ и ОДВЗЯИ в плане создания Международной системы мониторинга – МСМ. В частности, под оперативным управлением НЯЦ РК функционируют четыре сейсмические и одна инфразвуковая станции МСМ, а также Казахстанский Национальный центр данных – KNDC. В настоящее время создается первая в Центральной Азии станция радионуклидного мониторинга благородных газов. Участие Казахстана в работе подготовительной комиссии ОДВЗЯИ в качестве председателя группы является хорошей возможностью распространить уникальный опыт Казахстана, наработанные и проверенные временем методы снижения глобальной угрозы, что станет очередным значимым вкладом нашей страны в процесс установления всеобщего запрета на ядерные испытания», — отметили в минэнерго.

В 2021 году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Казахстан одним из первых среди стран СНГ в 1996 году присоединился к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который является одним из краеугольных камней в системе международной безопасности и ядерного нераспространения.