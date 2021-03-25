Елки на Шымбулаке никто не вырубал, они там не росли – акимат Алматы

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Алматы. 25 марта. КазТАГ — Елки на Шымбулаке никто не вырубал, они там не росли, заявляет управление зеленой экономики Алматы.

«В социальных сетях появилась публикация о том, что на горнолыжном курорте «Шымбулак» вырубили целый склон елок для соревнований по фристайлу. Это информация не соответствует действительности: парк «Медеу» не проводил никаких работ по вырубке леса на этом участке, так как на этом склоне ранее не росли зеленые насаждения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данный склон использовался в советское время для обучения акробатике.

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