Назначен новый замруководителя канцелярии премьер-министра Казахстана

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Астана. 25 марта. КазТАГ – Олжас Жумагулов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Распоряжением премьер-министра РК Жумагулов Олжас Абдумомынович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении в четверг.

Жумагулов работал на различных должностях в министерстве развития экономики и торговли РК, советником министра, заместителем руководителя территориальной инспекции по г. Астана МСХ РК, советником министра по инвестициям и развитию РК, советником заместителя премьер-министра РК.

С августа 2019 г. занимал должность советника премьер-министра РК.

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