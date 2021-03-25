Что волнует душу казаха (во второй половине марта)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Не все национальные традиции приемлемы в современном мире» — Некоторые казахские обычаи нынче становятся экзотикой. Так сказал депутат мажилиса Берик АБДЫГАЛИУЛЫ во время круглого стола на тему: «Духовное развитие и сохранение национальных традиций», пишет Baq.kz.

Выступая на круглом столе, Берик Абдыгалиулы подчеркнул, что в погоне за развитием страны не стоит забывать о корнях — «Недаром алашординцы приводили в пример Японию, главный принцип которой — сохраняя национальные ценности, усвоить лучшие мировые тенденции. Япония стала успешной страной и достигла высокого уровня благодаря сохранению национальных ценностей».

— «Некоторые обычаи в современном обществе становятся экзотическими. Мы наблюдаем трансформацию. Например, мы пригласили обычных гостей и подали голову барана, а дети испугались. Они не захотели есть глаза и уши. И мы уже не едим руками, как наши предки. Теперь это считается «некультурным». Судя по всему, через 5-10 лет мы вообще забудем, как есть мясо просто руками. И эти факты надо признать», — сказал депутат.

«Полтора миллиона казахов ждут переезда в Казахстан» — Мажилисмен Казбек ИСА заявил, что миллионы соотечественников не могут переехать в Казахстан из-за невнятной реализации миграционной политики, пишет Stan.kz.

Озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра, Казбек Иса отметил — «Рост населения важен для Казахстана, который в этом году отмечает 30-летие независимости. Согласно Закону «О национальной безопасности РК», одной из основных угроз национальной безопасности является ухудшение демографической ситуации.

По оценкам некоторых экспертов, за рубежом проживает около 7 миллионов казахов. Это 38% населения Казахстана. Существует высокий риск их ассимиляции через 15-20 лет. Демографически это большой потенциал для казахстанской нации.

В настоящее время число казахов, проживающих за границей и желающих переехать в Казахстан, около 1,5 млн человек. Почему мы не используем этот человеческий ресурс должным образом? Кто мешает?» — задался вопросом депутат на заседании мажилиса.

«Какой вред госслужбе наносит «командная работа»?» — Любой руководитель должен отвечать за своих подчиненных. Так считает директор института Европейского права и прав человека Марат БАШИМОВ, пишет Еgemen.kz.

По словам Башимова, Совет Европы, в который входят около 50 стран, имеет специальную антикоррупционную конвенцию. Этот документ предусматривает равнозначную ответственность за коррупционные правонарушения как подчиненных, так и руководства.

«Однако когда речь идет об ответственности, в этих странах акцент делается в первую очередь на угрозе социальной справедливости и моральным ценностям. А что мешает полноценной реализации этого закона в нашей стране? Ответ простой — коррупция. Мы не можем избавиться и от этой эпидемии», — сказал Марат Башимов.

Он считает, что суть проблемы упирается не в само взяточничество, а в «командную работу» госслужбы.

«В айтыс Айшолпан Тлеутай пришла из бокса» — Новая звезда айтыса в программе «Қайырлы таң» рассказала о себе и своем искусстве, пишет Stan.kz.

Айшолпан ТЛЕУТАЙ, уроженка Восточно-Казахстанской области, обрела славу после победы в айтыс-шоу. Жюри и публика по достоинству оценили креативность девушки, сказавшей, по сути, новое слово в искусстве айтыса, использовав такое направление, как рэп.

«Молодежь можно привлечь, если во время айтыса читать рэп. Я прославилась, участвуя в шоу-айтысе, организованном Балгынбек ага. Одна моя песня быстро разошлась, быстро начала расти и моя аудитория. Так я стала популярна во всех соцсетях», — сказала Айшолпан.

Кроме того, молодая айтыскер представилась ученицей Рината ЗАИТОВА и рассказала, что с детства увлекается спортом. Девушка мастер спорта по боксу.

«Учителя Кызылорды ведут уроки в национальных костюмах» — Март по восточному календарю знаменует начало года. Это месяц, когда обновляется Мать-Земля. В Великий день Улуса (Наурыз) возрождаются забытые традиции и обычаи нашего народа. При этом особое место всегда отводилось национальной одежде, пишет Stan.kz.

Учителя одной из школ Кызылорды решили подать пример, как надо продвигать национальные ценности.

«Национальные костюмы — зеркало нашего народа. Мы выступили с этой инициативой в первый день марта. Казахские национальные костюмы придают человеку особый облик. Поэтому мы призываем вас носить национальную одежду не только в Наурыз, а постоянно. Очевидно, что наши орнаменты придают красоту любой одежде», — прокомментировала директор школы № 261 Карлыгаш АБДРАХМАНОВА.

«Каких писателей переведут на казахский в 2021?» — Издательство «Фолиант» поделилось с Baq.kz планами по переводу и изданию произведений зарубежных авторов.

В этом году казахстанским читателям будут доступны такие бестселлеры мировой литературы, как: «451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери, «Властелин колец». Джон Рональд Руэл Толкин, «Оно», «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка». Стивен Кинг, «Зулейха открывает глаза». Гузель Яхина, «Бегущий за ветром». Халед Хоссейни, «Конфликт в доме сумасшедших». Кен Кизи, «Маленькие женщины». Луиза Мэй Олкотт, «Джейн Эйр». Шарлотта Бронте, «Сила подсознания». Джо Диспенза, «Человек-невидимка». Герберт Уэллс, «Стамбульские мемуары». Ахмет Умит, «О мышах и людях», «Жемчужина». Джон Стейнбек, «Лев, Колдунья и Платяной шкаф». Клайв Стейплз Льюис, «Красный Арлекин». Роберто Риччи, «Скрытое туманом». Миясе Сертбарут.

«Заявления Джумадильдаева: провокация или сострадание» — Интервью известного математика Аскара ДЖУМАДИЛЬДАЕВА разбирается на цитаты и горячо обсуждается в казнете. Редакция аrasha.kz высказала личное мнение по некоторым из громких заявлений академика.

Джумадильдаев сказал: «Между словом и делом у казаха тысяча километров».

Это правда, что мы не выполняем своих обещаний. Особенно это касается власти. Например обещание, что в 2020 году 90% населения Казахстана будет говорить на государственном языке. Кроме того, всем известно, что многие амбициозные проекты правительства не были реализованы в срок.

«Все любят поэзию, испытывают к ней сильное влечение, потому что это просто. А вот математика это сложно, нужна голова».

Нобель предложил награждать премией поэтов и писателей наряду с естественными науками. Почему он не назначил премию для математиков?

Математик не устает повторять: «Казах должен стать технократической нацией».

Но как? Японское правительство, потерпевшее поражение во Второй мировой войне, собирало сирот в специальные центры, снабжало их едой и обучало технологиям.

Есть ли у наших чиновников понятие образовательного капитала? Сколько министров сменилось с момента обретения независимости? Кто из них мог мыслить как ученый Джумадильдаев?

«Ошибка Цоя: минздрав вляпался в очередной скандал» — Недовольство действиями минздрава высказал педагог Аятжан АХМЕТЖАНУЛЫ. По его словам, все документы, связанные с «антиковидной» вакциной, существуют только на русском языке.

Портал аbai.kz цитирует Ахметжанулы, разместившего пост в соцсетях — «Это произошло в медицинском центре «Салауатты Астана». Я пошел туда по вопросу вакцинации. Все документы, которые надо было подписать, в том числе пояснительная бумага, написаны на русском языке.

Я спросил: «Вы дадите мне версию на государственном языке?». В ответ сказали, что таковой нет. Показали приказ министерства от 27 января 2021 года. В нем говорится, что «документ не имеет официального перевода на государственный язык».

Я считаю это преступлением со стороны министерства. Согласно Конституции, документ должен быть на казахском языке», — написал Аятжан Ахметжанулы.

Назира ДАРИМБЕТ – «Суеверия противоречат исламу» — Участник группы «МузАрт» Сакен МАЙГАЗИЕВ в интервью проекту «Жиырма бесінші сағат» заявил, что его раздражает то, как некоторые соотечественники разговаривают.

Известный певец, получивший недавно должность директора шымкентского дома культуры, рассказал, каких людей он считает невежественными, с низким уровнем развития и безграмотными.

— «Люди почему-то считают, что если ты хорошо относишься к людям, не разделяя никого, то можно использовать это. И при случае говорят: «шымкентский вариант», «найманский вариант». Это используют люди с самым низким уровнем развития. А еще говорят: «если скажешь «казах», то самого это задевает». Терпеть не могу людей, которые так говорят. Считаю их самыми невежественными людьми, с самым низким уровнем развития. Не люблю также тех, кто в разговоре использует слова «брат, бро». Мне нравится, когда люди при обращении друг к другу говорят: мырза. Если хотите стать настоящей нацией, уже 30 лет прошло, независимая страна, нужно не засорять язык. Как говорится, избавиться от болезни можно, а от привычек — нет. Нам нужно избавляться от этого».

Теолог Нурлан БАЙЖИГИТОВ подверг сомнению многие казахские обычаи и суеверия, пишет Adyrna.kz.

«Стало много тех, кто украшает свои автомобили и дома чётками и камнями от сглаза. Кроме того, растет количество людей, которые развешивают дома перья сов, волосы, адыраспан, травы и прочее. Завязывают красные тряпочки, которые якобы уберегают от бед и напастей жилье или автомобиль. Все это — большая и тяжелая ошибка, которая бросает тень на нашу религию. Всякие суеверия и запреты зародились в глубокой древности. От них нам в следует отказаться, если они не основаны на исламе. Единственное оружие мусульманина — это молитва. Но сейчас появилось множество непонятных книг-молитвенников, не имеющих ничего общего с Кораном и хадисами. Настоящая молитва — это та, которая исходит из сердца, достигает разума, проявляется в истинном поклонении богу. Если это соответствует сунне, только тогда она достигнет своей цели. Иначе получится какая-то абракадабра», — считает Байжигитулы.

Виктор МАЙЛИН – «Срединномартовский обзор казахской прессы. Новая конокрадская традиция: не угонять, а просто стрелять лошадей?..» — Как-то в одном из обзоров – еще в ноябре прошлого года в материале «Обзор казахскоязычной прессы. Часть третья» – мы касались темы скотокрадства. А точнее, конокрадства, которое чрезвычайно распространено в сельской глубинке по всему Казахстану. Тогда речь шла о таких случаях в Акмолинской области, на северах республики. Об этом сообщал главный казахский официоз «Egemen Qazaqstan» (23.11.20).

На этот раз о таком беспределе, происходящем на западе республики, в Индерском районе Атырауской области, пишут на сайте еженедельника Jasqazaq.kz в статье «Ұрылар жылқыларды атып алуды әдетке айналдырған» (еще к публикации приложено и видео) – «Воры, стреляющие коней, превращают это в традицию». Потом убитых лошадей свежуют, вырезают определенные куски мяса и с места преступления увозят свежее мясо. Эдакая охота на домашний скот.

Газета и одновременно информагентство Qazaquni в своем репертуаре – национал-патриотический дискурс относительно современных топонимов, точнее топонимов, оставшихся от царской колонизации и советского прошлого беспощадно жесток. В статье «Қашан қазақ қазақша атауға «қағанағы қарқ» болады!?» автор Айдын Құмарбекұлы предлагает все названия городов и сел, что не по-казахски, убрать. Объяснение таково: К чему казахам все эти «старорежимные» названия, как Канонерка, Щучинск, Макинка, Привольное, Раздольное Ворошилово, Горное, Лесное, повторяющиеся Александровка, Михайловка да еще вдобавок бессмысленные с приставками ново- или – большое, малое, верхняя, нижняя. Тогда как есть свои собственные – Ақтұма, Беласқан, Қосөркеш, Кеңсай или Көлсай вместо Красный Восток, Дружба, Ленинка, Заря Востока…

Также не принимает Айдын Құмарбекұлы и англицизмы, которые сегодня распространены (обычно в названия ТРЦ) – Меги, Сити, Тауны…

В «Жас Алаш» на минувших неделях можно было встретить два довольно прагматичных материала. Батыр Жасулан в довольно лаконичной статье остановился на вопросе с выборами сельских акимов. Он пересказал всю историю этого института, иронично прошелся по различны квази-реформам, напомнив, что в стране в этом году истекают полномочия 766 сельских акимов сельских округов и поселков. Скорее всего, будут изменения в законодательстве, регулирующем смену акимов. Но к качественному изменению, которое повлекло бы какой-то толк от выборов, от дальнейшей работы и возможностей таких акимов, сам автор относится скептически.

В статье «Шаханов – человек <с> двухклассным образованием» (прямо вот так – на русском языке!) ее автор Хасен Қожа-Түрк просто с грязью смешал знаменитого поэта-патриота и песенника Мухтара Шаханова…

Со слов покойного композитора, великого казахского композитора-песенника Шамши Калдаякова, знаменитый поэт предстал человеком, бойким и неблагородным, который, оказывается, имел всего лишь двухклассное школьное образование и жил благодаря покровителям, вроде Калаубека Турсункулова (один из боссов когда-то суперпрестижной организации, объединявшей советских литераторов – секретарь Союза писателей КазССР).

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