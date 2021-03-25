Мамин отчитался перед Токаевым

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, сообщает Акорда.

«Премьер-министр доложил о процессе работы над выполнением поручения главы государства о создании цифровой платформы в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обратить самое пристальное внимание на решение проблем, касающихся полноценной реализации государственной программы «Нұрлы жер», с целью максимального обеспечения нуждающихся граждан качественным жильем», — говорится в сообщении в четверг.

Также он отметил, что правительству следует заняться вопросами ремонта и строительства высококачественных дорог местного значения.

«Актуальной остается проблема информационного обеспечения вакцинации граждан и достижения заявленного порога (6 млн человек) в текущем году. Глава государства также дал поручение правительству и акимам областей усилить контроль над ценами на продовольствие во избежание их дальнейшего роста», — резюмируется в сообщении.