Районный аким сам распределяет землю и сам же ее контролирует – депутат

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — Сенатор Акылбек Куришбаев раскритиковал систему контроля над земельными ресурсами.

«Для обеспечения в стране системного контроля над земельными ресурсами мы не восстановили вертикаль государственной земельной инспекции. При этом комитет по управлению земельными ресурсами располагает только центральным аппаратом в 38 человек. Региональные земельные инспекции переданы местным исполнительным органам. Получается районный аким сам распределяет землю, сам же ее контролирует», — сказал Куришбаев на заседании комиссии по земельной реформе в четверг.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие сети почвенно-агрохимических лабораторий в Казахстане.

«Не решен вопрос создания в стране сети почвенно- агрохимических лабораторий. А научно-производственный центр по землеустройству искусственно вырван из системы и передан в НАО «Правительство для граждан». Поэтому, мы не знаем, что творится с плодородием почв переданных в аренду земельных участков», — отметил сенатор.

Кроме того, по словам Куришбаева, акиматам не удалось до конца решить проблему обеспечения сельских населенных пунктов пастбищами.

«По данным комитета по управлению земельными ресурсами, сейчас не хватает свыше 32 млн га пастбищ для выпаса скота личных подворий», — сказал он.