Районный аким сам распределяет землю и сам же ее контролирует – депутат

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Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — Сенатор Акылбек Куришбаев раскритиковал систему контроля над земельными ресурсами.

«Для обеспечения в стране системного контроля над земельными ресурсами мы не восстановили вертикаль государственной земельной инспекции. При этом комитет по управлению земельными ресурсами располагает только центральным аппаратом в 38 человек. Региональные земельные инспекции переданы местным исполнительным органам. Получается районный аким сам распределяет землю, сам же ее контролирует», — сказал Куришбаев на заседании комиссии по земельной реформе в четверг.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие сети почвенно-агрохимических лабораторий в Казахстане.

«Не решен вопрос создания в стране сети почвенно- агрохимических лабораторий. А научно-производственный центр по землеустройству искусственно вырван из системы и передан в НАО «Правительство для граждан». Поэтому, мы не знаем, что творится с плодородием почв переданных в аренду земельных участков», — отметил сенатор.

Кроме того, по словам Куришбаева, акиматам не удалось до конца решить проблему обеспечения сельских населенных пунктов пастбищами.

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«По данным комитета по управлению земельными ресурсами, сейчас не хватает свыше 32 млн га пастбищ для выпаса скота личных подворий», — сказал он.

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