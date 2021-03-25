Минэнерго Казахстана подтвердило продолжение переговоров о поставках нефти в Кыргызстан

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Министерство энергетики Казахстана подтвердило продолжение переговоров о поставках нефти в Кыргызстан, передает корреспондент агентства.

«Кыргызстан начал переговоры с Казахстаном и Узбекистаном о поставках сырой нефти. Депутаты хотят, чтобы мы сами ее перерабатывали, для того, чтобы сдержать цены на ГСМ», — сообщает в среду новостной канал «СЕЙЧАС KG».

В минэнерго информацию о наличии таких переговоров подтвердили, но отметили, что они продолжаются уже около пяти лет.

«В соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, до принятия международного договора о формировании общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, поставки нефти и нефтепродуктов между государствами-членами ЕАЭС регулируются отдельными двусторонними соглашениями. Казахстан придает важное значение развитию торгово-экономических отношений с Кыргызской Республикой и заинтересован в диверсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Для начала соответствующих беспошлинных поставок Казахстан и Кыргызстан обсуждают подписание двустороннего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Кыргызскую Республику», — сообщили агентству КазТАГ в минэнерго РК.

В ведомстве отметили, что рабочая группа Казахстана и Кыргызстана провела неоднократные рабочие встречи и консультации, как в рамках взаимных визитов представителей сторон, так посредством видео конференцсвязи.

«По проекту Соглашения были получены взаимные замечания. На одной из рабочих консультации замечания государственных органов кыргызской стороны были сняты. Имелись концептуальные замечания государственных органов РК. Министерство энергетики РК провело работу на межведомственном уровне. По итогам межведомственных обсуждений государственными органами РК были даны замечания как концептуального характера так и редакционного, а также по юридической технике и оформлению международных договоров. В этой связи были внесены соответствующие поправки по тексту соглашения, который в свою очередь был направлен 16 июля 2020 года в рабочем порядке в государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики (ГКПЭН), а также официальным письмом от 5 августа 2020 года №07-13/2151-И в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан для последующего препровождения в ГКПЭН», — уточнили в казахстанском энергетическом ведомстве.

В МЭ РК проинформировали, что в настоящий момент ожидается согласование проекта соглашения кыргызской стороной с учетом замечаний государственных органов Казахстана.

«Проект соглашения находится на стадии межведомственного согласования государственными органами Кыргызской Республики. Работа в данном направлении продолжается», — добавили в минэнерго Казахстана.