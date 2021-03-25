Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Субъекты бизнеса в Казахстане планируют проверять на предмет защиты персональных данных, передает корреспондент агентства.

«Статья 138 (Предпринимательского кодекса – КазТАГ) Сферы деятельности субъектов предпринимательства, в которых осуществляется контроль. Контроль осуществляется: (…) 117) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите», — говорится в проекте поправок по внесению изменений в законодательные акты Казахстана по вопросам защиты персональных данных.

В действующей редакции статьи 138 Предпринимательского кодекса указанный пункт 117 отсутствует.

«В целях наделения уполномоченного органа в сфере защите персональных данных функцией по проведению проверок и профилактического контроля по отношению ко всем субъектам, вовлеченным в процесс сбора и обработки персональных данных. Данная мера необходима для недопущения незаконного сбора персональных данных граждан, их использования в незаявленных и коммерческих целях, а также пресечения нарушений, предусмотренных законодательством об информатизации, о персональных данных и их защите», — сказано в обосновании к поправке.

Ранее КазТАГ сообщал, что правила использования чужих изображений в Казахстане хотят изменить по аналогии с Россией.