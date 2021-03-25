По инвестициям в АПК Казахстан в десятки раз отстает от ведущих аграрных стран – Куришбаев

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — По привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) Казахстан в десятки раз отстает от ведущих аграрных стран, заявил сенатор Акылбек Куришбаев.

«Существует мнение, что отсутствие частной собственности на земли сельхозназначения является главным тормозом притока инвестиций в сельское хозяйство. Действительно, по привлечению инвестиций в АПК мы очень сильно отстаем от ведущих аграрных стран мира. В частности, объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство, в расчете на гектар пашни в Австралии составляет $422, в Канаде — $80, а в Казахстане не достигает и $1», — сказал Куришбаев на заседании Комиссии по земельной реформе в четверг.

По его словам, главным условием привлечения инвестиций в зарубежных странах является стабильность и высокая рентабельность сельскохозяйственного производства, что прежде всего создаётся за счет эффективной аграрной политики государства.

«Если бы наши фермеры, так же как и за рубежом, были обеспечены длинными, дешевыми кредитами, эффективными мерами господдержки (субсидированием) и гарантированной системой страхования и имели бы такое же научное и технологическое обеспечение, наш АПК был бы таким же инвестиционно привлекательным», — подчеркнул сенатор.