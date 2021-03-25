Мифологизация идеологической работы 25.03.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 152 0 Политолог Максим Казначеев о сложностях формирования идеологической повестки Похожие материалы: Взрывные работы провели на Иртыше в Семее Поезд Нур-Султан-Алматы возобновляет ежедневный график работы Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища В Алматы введены ограничения работы общественного транспорта в выходные и праздники Правила работы школ и детсадов изменили в Нур-Султане, главсанврач подписал новый документ