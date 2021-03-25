Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в ближайшие трое суток почти на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие три дня на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. На территории нашей страны объединятся два циклона: из районов Средиземного моря и Северо-Западный. Они и будут определять погоду на большей части республики. С их приходом почти во всех регионах ожидаются осадки, местами сильные, гололедные явления, метели», — говорится в распространенном в четверг прогнозе погоды на 26-28 марта.

На юге Казахстана прогнозируются грозы, возможен град, а также ожидается небольшое повышение температуры.