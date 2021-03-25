Почти 4,5 млн га сельхозземель пытаются изъять в госсобственность через суд в Казахстане

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 4,5 млн га сельскохозяйственных земель пытаются изъять в государственную собственность через суд в Казахстане, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В период с 2016 по 2020 годы площадь выявленных неиспользуемых сельхозземель по республике составила 15,4 млн га. Из них в госсобственность возвращено 5,6 млн га, вовлечено в сельхозоборот 5,4 млн га, в процессе изъятия через судебные органы – 4,4 млн га», — сообщили в четверг в минсельхозе.

В ведомстве отметили, что по результатам пилотного проекта космического мониторинга земель, который проходил с января по декабрь 2020 года в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях, было выявлено 8,3 млн га неиспользуемых сельхозземель (7,6 млн га пастбищ и 0,7 млн га пашни). Из них в госсобственность возвращено 2,6 млн, в сельхозоборот заново вовлечено 2,2 млн, в работе местных исполнительных органов находятся 3,5 млн.

В связи с успешным опытом было решено запустить космомониторинг на всей территории республики с 1 января 2021 года.