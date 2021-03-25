Сенатор: Сельхозземли должны находиться в госсобственности ради нацбезопасности Казахстана

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — Сельхозземли должны находиться в государственной собственности ради национальной безопасности страны, считает сенатор Акылбек Куришбаев.

«Земли сельхозназначения в Казахстане должны принадлежать государству, а не кругу лиц в частную собственность. Прежде всего, это связано с нашим геополитическим положением. По размерам сельскохозяйственных земель мы занимаем шестое место в мире, а по площади пашни на душу населения второе место после Австралии (на одного человека у нас приходится примерно 1,3 га пашни). Иначе говоря, мы, страна с очень малой плотностью населения, обладаем обширными земельными угодьями. Поэтому, для обеспечения национальной безопасности государства целесообразно, чтобы наши земельные ресурсы находились не в частной, а, исключительно, в государственной собственности», — сказал Куришбаев на заседании комиссии по земельной реформе в четверг.

При этом он отметил, что в мировой практике подобные примеры уже есть.

«В Израиле одной из мировых держав с развитой рыночной экономикой, все земли сельхозназначения принадлежат государству и могут быть представлены фермерам только на условиях аренды», — отметил сенатор.