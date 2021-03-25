Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Правила использования чужих изображений в Казахстане хотят изменить по аналогии с Россией, передает корреспондент агентства.

«Использование и распространение изображения другого лица (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых оно изображено) допускаются лишь с согласия этого лица, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется, если: 1) изображение лица получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 2) лицо позировало за плату; 3) это установлено законодательными актами», — говорится в предложенной редакции статьи 145 (право на собственное изображение) Гражданского кодекса Казахстана.

В действующей редакции статья изложена в следующей формулировке: «1. Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти – без согласия наследников. 2. Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами, либо изображенное лицо позировало за плату».

«В целях защиты персональных данных необходимо устранить противоречия между пунктами 1 и 2 статьи 145 Гражданского кодекса, а также установить конкретные случаи, при которых допускается использование и распространение изображения другого лица без его согласия. Аналогичная норма содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации», — сказано в обосновании к предложенным поправкам по внесению изменений в законодательные акты Казахстана по вопросам защиты персональных данных.