Сбои зафиксированы в информсистемах спецЦОНов Казахстана

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупредила о сбоях в информационных системах спецЦОНов Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Сегодня с 9.10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимых для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОНов в госкорпорации пообещали сообщить дополнительно.