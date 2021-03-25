Сбои зафиксированы в информсистемах спецЦОНов Казахстана

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Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Государственная корпорация «Правительство для граждан» предупредила о сбоях в информационных системах спецЦОНов Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Сегодня с 9.10 наблюдается периодическая недоступность сервисов КАП МВД РК, необходимых для оказания госуслуг в спецЦОНах. Специалисты работают над устранением технических неполадок», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

О восстановлении работы информационных сервисов МВД и работы спецЦОНов в госкорпорации пообещали сообщить дополнительно.

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