Инвестгейт: как это было в Казахстане. Часть 3

Что важнее: быть или казаться, рисовать или развиваться?

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Будь у экономистов чуть больше фантазии, они бы уже давно создали политэкономическое древо, подобное генелогическому. Схематическое представление взаимосвязей в экономике наверняка далеко не скучный процесс. А раздел по инвестициям и вовсе представляется корнем, родоначальником развития многих направлений в экономике.

Собственно, это и ответ на вопрос: «Может ли страна прожить без инвестиций?». Потоки капитала нужны как воздух. Причем, речь идет о разных классах инвестиций: прямых и портфельных, иностранных и отечественных – как государственных, так и частных.

Инвестиции ради чего? Ради обогащения горстки пришлых иностранных инвесторов? Или, может быть, инвестиции нужны стране во имя ее развития?

На таком политэкономическом древе можно было бы доступно изобразить, например, такую положительную корреляцию: чем больше объем инвестиций, тем выше рост ВВП.

Правда, экономисты доказывают, что равный объем инвестиций (чисто умозрительная ситуация) обеспечит равный экономический рост в разных странах. В любом случае на экономическое развитие оказывают особенности устройства национальной экономики, ее структуры. В развитых странах, где высокий уровень накопления капитала, вполне возможна и обратная корреляция – из-за снижения доли капиталоемких отраслей, повышения производительности, росте доли сферы услуг.

Всевозможных отступлений и допущений в любых науках много, а «генеалогия» экономики важна именно для понимания многих происходящих событий. Чтобы мы не думали о том, как было недальновидно продавать свою нефтянку транснациональным корпорациям.

Статистик глобус пропил

Недавно аналитический ресурс Ranking.kz опубликовал информацию о том, что в 2020 более двух тысяч новых иностранных компаний пришли в Казахстан. Это почти сенсация, учитывая то, что в целом год был непростым: объем инвестиций в развитых странах упал на 75%, а в развивающихся – на 12%. В целом в 2020 году сокращение притока глобальных ПИИ прогнозируется в пределах 30-40%.

«Негативные последствия кризиса не обошли стороной и Казахстан. По объективным причинам валовой приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев 2020 года уменьшился на 32,2% за год и составил $12,6 млрд. Спад главным образом связан с сокращением притока ПИИ в горнодобывающий сектор экономики, который формирует основную долю притока внешних инвестиций. В этой отрасли приток ПИИ уменьшился на 42,1%», — отметили аналитики Ranking.kz.

Они особо подчеркнули, что в непростых условиях, когда во всём мире действовали карантинные мероприятия, было приостановлено производство и закрывались границы, правительство Казахстана приняло своевременные меры по недопущению «заморозки» проектов и привлечению новых инвесторов.

«Так, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 крупных инвестиционных объектов на общую сумму $1,3 млрд. с созданием более чем 3 800 рабочих мест. Среди них такие значимые проекты, как производство автомобилей южнокорейской компании Hyundai в Алматы, технических газов немецкой компании Linde Group в Карагандинской области и комбикормов компании Ancil Fund из ОАЭ в Алматинской области», — эксперты ограничились перечислением всего трех проектов, а хотелось бы увидеть полный список, тем более, что полных отчетов ни от правительства, ни от институтов развития в открытом доступе нет.

Откуда взялась информация о рекордном количестве новых иностранных компаний, которые пришли в Казахстан? Из статистики. «По состоянию на 1 декабря 2020 года в РК осуществляли деятельность 22,3 тыс. компаний с иностранным участием — на 10,6%, или 2,1 тыс., больше, чем в соответствующем периоде прошлого года», — отметили в Ranking.kz.

Конкретики нет. Отечественная статистика – какая-то совершенно некреативная наука.

Головокружение от успехов

Всего за годы независимости приток ПИИ в РК составил около $350 млрд. За последние пять лет Казахстан ежегодно привлекал в среднем около $21,3 млрд. прямых иностранных инвестиций.

Исторически наибольший объем прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в 2011 году ($26,5 млрд.), 2012-м ($28,9 млрд.) и в 2018-м ($24,3 млрд.).

Среди стран-инвесторов рекордсменом стали США, которые имеют накопленные инвестиции на сумму свыше $40 млрд. Но в 2018-2020 годах лидируют Нидерланды (США на 2 месте). Также активно в Казахстан инвестируют Швейцария, Российская Федерация, Великобритания, Китай.

Правительство уверено, что оно все делает для того, чтобы Казахстан был привлекательной страной для инвесторов: действует упрощённый налоговый режим, постоянно совершенствуется национальное законодательство, расширяется пакет инвестиционных преференций, централизованно создаются инвестиционные проекты.

Инвесторам оказывается полный спектр услуг по сопровождению согласно принципу «одного окна» — от поиска идеи до ввода в эксплуатацию проекта. НК «KAZAKH INVEST» является единым переговорщиком от имени правительства РК, которому отданы все полномочия по ведению переговоров с инвесторами и контролю за реализацией инвестиционных проектов.

Получают поддержку и отечественные инвесторы, когда им необходимы стратегические инвесторы или необходима экспансия на новые рынки.

В общем, если только изучать инвестиционный климат без пристрастия или присутствовать на заседаниях правительства, когда рассматривается вопрос об инвестициях в отечественную экономику, то получается картина маслом.

Настрой министров и ответственных з этот блок всегда оптимистичный: «С каждым годом экономика Казахстана становится более конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов».

А сколько лет еще потребуется, чтобы он стала не «более конкурентоспособной», а по-настоящему конкурентоспособной?

За 30 лет независимости не произошло сколь-нибудь впечатляющего структурного сдвига, чтобы можно было говорить о диверсификации. Наибольший объём иностранных инвестиций по-прежнему идет в горнодобывающую промышленность. Понятно, что это самая капиталоёмкая отрасль. Но все же, обрабатывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, хоть и стали больше получать капитала для развития, но, увы, все еще не показывают в структуре ВВП сколь-нибудь впечатляющего роста.

P. S. Поскольку правительство не любит публично бичевать себя и своих министров, уже впору ввести теневые заседания и хотя бы на них предметно рассматривать вопросы вроде этих: «А как на самом деле обстоит дело с инвестициями?» — «Почему так трудно делать экспорт технологий?» — «Почему экономика не диверсифицируется так долго?» — «Когда, наконец, страна достигнет приемлемого уровня продовольственной безопасности?» — «Может ли статистика преодолеть синдром кривизны?»…

Критический взгляд на вещи, знаете ли, помогает развиваться.

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