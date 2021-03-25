У власти своё счастье 25.03.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 139 0 Казбек Бейсебаев о национальном плане развития Казахстана и «борьбе» с коррупцией Похожие материалы: «Сколько башен власти в Нур-Султане?». «Первый Ашаршылык, 1921-22 годы: вопрос о количестве жертв – самый сложный». «Казахстанская молодежь: стоит ли на нее рассчитывать?». «За 30 лет казахстанцы всё чаще стали называть детей арабскими именами» «Размышления к двухлетию транзита власти». «О ротации, смене караула: пост сдал – пост принял». «Кто не следит за «колыбелью независимости»?». «Казахстан: миллион «мертвых душ»?». Казахстанцы назвали свою зарплату несправедливой» Прошу ввести противников реформ! Государственной идеологии без победы над коррупцией не построить Мифологизация идеологической работы