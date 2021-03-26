АвтоВАЗ планирует запустить производство в Костанае

Алматы. 26 марта. КазТАГ – АвтоВАЗ и казахстанское АО «Группа Компаний Аллюр» подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого новый партнер российской компании намерен выпускать в Костанае автомобили «Лада», сообщает «Авто бизнес Ревю».

«Я искренне рад возобновлению локального производства автомобилей «Лада» в Казахстане. В кратчайшие сроки благодаря профессиональному подходу наших партнеров мы смогли подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве, а также запустить в производство первую модель – внедорожник «Нива Travel». В ближайшие месяцы на костанайском заводе начнут выпускаться и другие модели «Лада». Казахстан является ключевым экспортным рынком для АвтоВАЗа, и мы намерены совместно с новым партнером еще более укрепить здесь присутствие нашего бренда», – заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

Как уточняется, АвтоВАЗ обсудил с властями Казахстана перспективы дальнейшего углубления индустриального сотрудничества с «СарыаркаАвтоПромом» путем организации производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску. Также в планах трансформация дилерской сети «Лада» в республике «для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам».

Отмечается, что информация о модельном ряде и объемах производства будет сообщена дополнительно по мере финализации дополнительных соглашений, уточняется в сообщении автогиганта.