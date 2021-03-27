Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге в горных районах – сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем осадки (снег, дождь). Временами туман, гололед, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем около 0+2, ночью -3-5.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью около +8+10.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью +8+10.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, туман, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -5-10.

В Актюбинской области дождь со снегом, туман, гололед, местами ветер 15-20 метра в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Атырауской области дождь, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Жамбылской области дождь с грозой, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +17+22 (+7+12), ночью +6+11 (+5).

В Северо-Казахстанской области дождь, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -0+5, ночью -3-8.

В Туркестанской области дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17 (+20), ночью +7+12 (+4).

В Кызылординской области дождь с грозой, туман, гололед. Днем +11+16, ночью -1+4.

В Западно-Казахстанской области дождь, туман, гололед. Днем +3+8, ночью -3+2.

В Костанайской области дождь со снегом, метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -3-8.

В Карагандинской области дождь и снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0+5 (на юге +8+13), ночью -2+3 (на юге -5-10).

В Алматинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Мангистауской области днем небольшой дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Павлодарской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2-7.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются подъемы уровней воды, ослабления ледовых явлений», — предупредили синоптики.