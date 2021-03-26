Карантинный Наурыз. Второй сезон 26.03.2021 18:30 Евгения САЗОНОВА Общество 68 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 41 Похожие материалы: Традиционных массовых гуляний на Наурыз в Нур-Султане не будет – акимат Мониторинговые группы не будут проверять жилища на соблюдение карантина в Наурыз Токаев опубликовал поздравление с Наурыз мейрамы Авиакатастрофа в Алматы – второй за восемь лет авиаинцидент с принадлежащим КНБ Ан-26 Что волнует душу казаха (во второй половине марта)