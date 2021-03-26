Бекетаев о требованиях адвокатов: В отставку подавать не собираюсь

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Министр юстиции РК Марат Бекетаев ответил на вопросы журналистов о ситуации с юридическим сообществом, требующим его отставки, посвященном реформе в сфере судебно-экспертной деятельности.

«Я действительно ознакомился с текстом петиции. И по этому поводу хотел бы сказать следующее: по закону об административных процедурах — эта петиция является обращением. И по этому закону обращения, которые оспаривают те или иные действия должностных лиц, не должны быть адресованы этим же должностным лицам», — заявил Бекетаев на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что закон «запрещает должностным лицам, чьи действия оспариваются каким-либо образом, пытаться повлиять на процесс рассмотрения обращения, в том числе публично комментировать содержание таких обращений».

«Другими словами, закон об административных процедурах запрещает мне комментировать содержание этой петиции. Что касательно их требований — в отставку подавать не собираюсь», — ответил Бекетаев.