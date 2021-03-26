Назначен новый председатель комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Назначен новый председатель комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра информации и общественного развития РК Шойкин Галым Нурмагамбетович назначается на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Шойкин ранее работал председателем комитета по делам религий министерства культуры и спорта РК, заведующим сектором отдела внутренней политики администрации президента РК, руководил управлением внутренней политики Акмолинской области. Также являлся директором департамента развития межэтнических отношений МИОР РК.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя комитета по развитию межэтнических отношений МИОР РК.