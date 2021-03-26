Шымкент. 26 марта. КазТАГ – Чиновник из отдела архитектуры осужден по делу о 30 баранах и земельном участке в Шымкенте, сообщает антикоррупционная служба.

«25.03.2021 года приговором Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкент руководитель отдела архитектуры и подготовки сметного расчета проектов и объектов ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Туркестанской области» Кожамсугиров Ш. за мошенничество осужден к штрафу в размере Т15 620 000, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, он подозревался в получении путем мошенничества 30 баранов на общую сумму Т1 200 000 и денежных средств в сумме Т11 тыс. за оказание содействия в получении государственного акта на земельный участок, расположенного вдоль Ташкентской трассы города Шымкент.