Как Эрдоган обвалил тенге сразу после Наурыза

Тенге, конечно, упал не только из-за «турецкой подножки», но и из-за обвала котировок на «черное золото»

Считаете, что нет пророков в своем отечестве? Они есть! Пока все отдыхали и праздновали Наурыз, финансовые аналитики обнаружили «синдром турецкого гамбита»!

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Турецкая лира упала на более чем 17% по отношению к доллару (потом, правда, часть отыграла) и начали проявляться первые признаки на денежном рынке Турции. А «синдром турецкого гамбита» заключается в том, что это неминуемо отразится на валютах развивающихся стран и в особенности тех, кто связан торгово-экономическими отношениями с Турцией.

Так, накануне выхода из затяжных наурызовских выходных , ведущий автор Телеграм-канала Tengenomika, экономист Галымжан Айтказин предупредил о том, что «по всей видимости, на фоне «накопившихся» внешних шоков торги парой USDKZT могут начаться с гэпом в 2-4 тенге, то есть в диапазоне 423-426 тенге за доллар США».

По его мнению, список «накопленных» внешних шоков вполне очевиден: это, конечно же, ситуация с центральным банком Турции и обвалом турецкой лиры на 10-15%, падение цен на нефть до уровня 60-63 USD за баррель, рост индекса доллара до 92,5 пунктов впервые с ноября прошлого года, а также обесценение рубля до 76-77 единиц за доллар США, который неделей раньше котировался ниже 73 рублей за доллар США.

«Мы считаем, что ожидаемый нами рост биржевого курса USDKZT должен стать рыночным отражением резкого изменения внешнего фона в условиях плавающего курсообразования тенге», — отметил в своем посте Галымжан Айтказин.

При этом, на краткосрочном и среднесрочном горизонте перспективы «нефтяных» валют, к числу которых относится и тенге, эксперт оценивает как нейтральные.

Он полагает, что их трендовая динамика будет зависеть от скорости антиковидного вакцинирования в мире, вероятности повторного оказания фискальной поддержки экономики США в размере $3 трлн., санкционной риторики Запада в отношении России, а также дальнейшего развития ситуации с экономической и монетарной политикой в Турции.

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25-го марта все произошло в соответствии со сценарием известного эксперта. По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар укрепился до 423,12 тенге.

Национальный банк РК оперативно предоставил комментарии по этому поводу.

Директор Департамента монетарных операций Национального Банка Нуржан Турсунханов, комментируя ослабление национальной валюты, отметил, что, прежде всего, оно обусловлено неопределенностью темпов восстановления спроса на нефть на фоне новых локдаунов и ухудшением риск-сентимента на развивающихся рынках.

Пока Казахстан праздновал Наурыз, на рынках энергоносителей произошел рост волатильности. Беспокойство относительно перспектив спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире и ужесточение карантинных ограничений в ряде европейских стран обвалили котировки черного золота 22–23 марта почти на 7%, до $60 за баррель. Однако нефть отыграла падение в следующие дни на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом тайваньской компании Evergreen Marine, который перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире. По предварительным данным, это может вызвать задержку в поставках нефти объемом до 13 млн/баррелей. Что называется, нет худа без добра.

«Несмотря на корректировку цен на энергоносители на фоне происшествия в Суэцком канале, перспективы дальнейшего роста котировок нефти остаются неопределенными. Новые локдауны в совокупности с медленным и неравномерным распределением вакцин ставят под сомнение быстрое восстановление экономик и перспективы скорого открытия авиасообщения в Европе, что негативно отразится на темпах роста спроса на нефть», — считает эксперт.

Безусловно, события на мировом рынке нефти продолжают оказывать давление на валюты развивающихся стран.

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Еще один риск – вышеупоминавшийся «турецкий гамбит». Неделя началась с резкого ослабления турецкой лиры на 17,3% на утро понедельника после решения президента Турции Раджепа Эрдогана сменить председателя центробанка страны.

«Третьим за последние два года председателем турецкого ЦБ был назначен Сахап Кваджиоглу, который ранее выступал в СМИ против повышения ставки. После резкого падения в начале недели валюта скорректировалась, но по закрытии на 25 марта ослабление с начала недели все же составило 9,6%», — отметил Нуржан Турсунханов.

Свое негативное влияние на тенге оказывает и российский рубль, который продолжил ослабление, несмотря на повышение ключевой ставки Банком России.

«С начала недели российская валюта ослабла на 3,5% к доллару США. Этому способствовали негативный внешний фон в виде падения котировок нефти и продолжающееся бегство иностранных инвесторов из рублевых облигаций в ожидании объявления новых санкций. Так, доходность 10 летних ОФЗ с начала недели повысилась на 13 базисных пунктов до 7,23%, в моменте доходя до 7,31%. Чтобы поддержать падающий рынок рублевого госдолга, Минфин РФ во вторник отменил аукционы ОФЗ, запланированные на эту неделю, итого разместив в I квартале 2021 года лишь 403 млрд рублей из заявленного квартального плана в 1 трлн рублей. Данное решение способствовало некоторой нормализации ситуации на рынке гособлигаций», — описал ситуацию специалист Нацбанка РК.

В целом на фоне снижения аппетита к риску у инвесторов и из-за ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Европе продолжается укрепление доллара США, которое с начала недели составило 0,7% по отношению к индексу валют развитых стран. Как подчеркнул эксперт, «Индекс валют развивающихся стран J.P.Morgan (EMCI) c начала недели ослаб почти на 2%».

В общем, сохранение неопределенности в отношении перспектив спроса на нефть и ухудшение риск-аппетита инвесторов в отношении активов развивающихся стран продолжают оказывать влияние на курсообразование национальной валюты. В целом – все по плану: обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов.

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