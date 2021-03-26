Алматы. 26 марта. КазТАГ – Дело о системных взятках с руководителей продовольственных рынков расследуют в Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«10 марта Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела государственного контроля карантина, защиты растений и фито-санитарных контрольных постов ГУ «Комитет государственной территориальной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по городу Алматы», который на системной основе получал взятки в сумме от Т10 тыс. до Т60 тыс. от субъектов предпринимательства – администраторов и директоров продовольственных рынков города Алматы за не привлечение их к административной ответственности и не осуществление фитосанитарного контроля», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Чиновник задержан и водворен в ИВС департамента полиции Алматы.