Иле-Алатауский нацпарк выставил 35 участков на тендер для передачи в пользование частникам

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. РГУ «Иле-Алатауский государственный национальный природный парк» выставило 35 участков на тендер для передачи в пользование частникам.

В документе, опубликованном на официальном сайте нацпарка, сказано о проведении тендера и конкурса на предоставление участков в долгосрочное пользование сроком до 25 лет (девять лотов) и краткосрочное пользование сроком до пяти лет (26 лотов) для туристической и рекреационной деятельности.

Общая площадь 35 участков, которые намерены передать частникам, составляет 187,7 га.

В приоритете стройка следующих объектов на территории парка:

— горнолыжный курорт, выделено 140 га Больше-Алматинского лесничества;

— эко-отель (оздоровительный комплекс), выделено 1,5 га Больше-Алматинского лесничества;

— туристические и оздоровительные комплексы;

— объекты общественного питания;

— детские и палаточные лагеря.

Отметим, что территории Иле-Алатауского нацпарка не впервые выставляются на тендер для передачи частникам.

Так, 26 мая 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что победитель тендера на 49 лет по доверительному управлению части территорий национального парка Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов. Согласно сообщению Иле-Алатауского нацпарка, парком был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование «для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности». Согласно документации, единственный участник ТОО «КУЛТАУ и К» выиграло право доверительного управления землями на территории множества лесничеств, расположенных как в Алматы, так и в Алматинской области, с обязательствами по обустройству кемпингов, визит-центров, туристических комплексов.

12 июня известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил, что тургеньские земли Национального парка передали в частную собственность.