Два человека будут лоббировать в администрации Байдена санкции против коррупционеров из РК

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Два человека будут лоббировать в администрации президента США Джо Байдена санкции против коррупционеров из РК, сообщает kz.media.

«Лоббированием санкций против коррумпированных казахстанцев в новой американской администрации будет заниматься Александр Беклес, бывший законодательный директор партии Эдольфус Таунс (DN.Y.)», — говорится в сообщении со ссылкой на интернет-сайт Foreign Lobby Report.

Как уточняется, Беклес будет заниматься лоббированием «демократии, стабильности и процветания Казахстана в регионе, а также вопросами финансов, включая правила и правительственные программы, связанные с противодействием по отмыванию денег, международным санкциям и борьбе с коррупцией». Для этого он специально зарегистрировал свою фирму Alexander Beckles LLC в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). А его зарплата по контракту будет составлять $40 тыс. в месяц на неопределенный срок.

«Беклес отказался назвать, кто его нанял и как он стал работать с казахстанскими активистами, учитывая, что ранее его лоббистская карьера была сосредоточена, в основном, на проблемах наркопроизводства. Но живущий в Германии руководитель Загранбюро РК и Коалиции Гражданского общества «Донгелек Үстел» Серик Медетбеков рассказал изданию, что лоббист работает на коалицию, которая была сформирована около 18 месяцев назад и представляет собой объединение групп и отдельных лиц. Они выступают против повальной коррупции, распространившейся при власти бывшего президента страны Нурсултана Назарбаевеа и продолжающейся при Токаеве», — пишет издание.

Медетбеков считает, что украденные из Казахстана деньги оказывают развращающее влияние на институты на Западе, и что США и правительства союзников должны делать все для того, чтобы преследовать незаконные доходы казахстанцев в своих странах.

«Мы выступаем против людей, которые работали на этот режим, украли деньги, сбежали на Запад и теперь делают вид, что находятся в оппозиции к режиму. Для нас это невозможно — если кто-то украдет деньги на улице в Нью-Йорке, полиция будет через несколько минут. Но другие люди нарушают американский закон, и никто об этом не думает», — заявил он.

Но кто конкретно будет платить такую высокую зарплату «казахскому лоббисту», из комментария Медетбекова неясно, уточняет издание.