Полиция Алматы о расчленении Аяжан Едиловой: Преступник заметал следы

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Преступник расчленил тело, чтобы замести следы, сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

«После совершения убийства он (подозреваемый – КазТАГ) с целью сокрытия своих преступных следов расчленил тело, успел в ночь с 19 на 20 марта некоторые части тела вывезти за пределы Алатауского района, вывез на территорию Бостандыкского района и спрятал их в мусорный бак. Эти останки были нами также обнаружены, была назначена дополнительная судебная экспертиза», — сказал Абдрахманов на брифинге в пятницу.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Позже общественный фонд «Не молчи KZ» раскрыл подробности дела об убийстве.