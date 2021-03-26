«Это конец наивности» – Макрон поддержал ограничения экспорта вакцин от COVID-19 из ЕС

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал ужесточение контроля над экспортом вакцин для фармацевтических компаний, которые не выполняют свои контрактные обязательства с Европейским союзом (ЕС).

«Это конец наивности. Я поддерживаю механизмы экспортного контроля, созданные Европейской комиссией. Я поддерживаю тот факт, что мы должны блокировать весь экспорт до тех пор, пока некоторые фармацевтические компании не выполнят свои обязательства перед европейцами», — сказал Макрон журналистам после виртуального саммита ЕС.

Также президент Франции заявил, что ЕС опоздал с наращиванием производства вакцин и прививок. Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем.

Он добавил, что ЕС, в отличие от других стран, экспортировал большую часть своей продукции, вместо того чтобы оставить ее себе.