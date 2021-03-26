Минэкологии проверяет обстоятельства образования свалки медотходов в Капшагае

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Алматы. 26 марта. КазТАГ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проверяет обстоятельства образования свалки медицинских отходов в Капшагае, сообщает корреспондент агентства.

«С утра на место свалки выехали представители комитета экологического регулирования и контроля вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры. Обстоятельства выясняются», — ответили на запрос МИА КазТАГ в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Ранее сообщалось, что в зоне побережья микрорайона Восточный в Капшагае люди обнаружили стихийную свалку – «использованные шприцы, системы и многое другое. Все это было выброшено в воду».

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