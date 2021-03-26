Итоговые экзамены для выпускников школ отменять в 2021 году не будут – МОН РК

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ — Вице-министр образования Шолпан Каринова сообщила, что в 2021 году не будут отменять итоговую аттестацию выпускников школ.

«Принятое решение обучать выпускников 9,11 классов с третьей четверти было обусловлено сдачей итоговых экзаменов. Мы готовимся к сдаче итоговых экзаменов в школах, они необходимы, это итоговая аттестация, которая дает право на получение аттестатов об окончании основной школы и о завершении средней школы. Готовится соответствующий приказ МОН, мы считаем, что итоговая аттестация в этом году состоится», – заявила вице-министр в пятницу.

Как уточняется, учащиеся девятых классов будут сдавать три экзамена: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Учащиеся 11-х классов будут сдавать четыре экзамена: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения.