В Байконыр прилетели экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-18»

Байконыр. 26 марта. КазТАГ – В Байконыр из Звездного городка для проведения заключительного этапа подготовки прилетели основной и дублирующий экипажи 65/66 основной экспедиции на МКС, передает КазТАГ.

Основной экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт НАСА Марк Ванде Хай (США) вместе со специалистами Центра подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина приземлился в аэропорту Крайний в 16:30 по времени Нур-Султана.

Самолет с дублирующим экипажем в составе: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) совершил посадку через 15 минут после основного экипажа.

После прохождения пограничного контроля экипажи «Союз МС-18» отправились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс НИИ ЦПК им. Ю.Гагарина, расположенный на площадке 17 в городе Байконыре. В этом центре экипажи проведут заключительный этап подготовки к полету.

На завтра, 27 марта, у экипажей запланирована первая тренировка — примерка полетных скафандров и осмотр транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» в монтажно-испытательном корпусе 254.

Старт ТПК «Союз МС-18» с 65/66 экспедицией на МКС запланирован на 9 апреля в 13.42 по времени Нур-Султана.

Для командира ТПК «Союз МС-18» Олега Новицкого предстоящий полет будет третьим в карьере. Американский астронавт Марк Ванде Хай отправится в космос второй раз, а российскому космонавту Петру Дубову предстоит дебютный полет в космическом корабле на международную космическую станцию.