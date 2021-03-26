Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Осадки ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане – местами снег, на юге возможен град, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Объединившиеся над территорией Казахстана средиземноморский и северо-западные циклоны вызовут осадки, на юге, юго-востоке и востоке страны. Местами сильные осадки в виде дождя и снега, в южных регионах с грозами и возможным градом», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 27-29 марта.

В отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах – с низовыми метелями.

«Ближе к 29 марта ожидается понижение температуры воздуха», — добавили синоптики.