Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Ограничительные меры изменились в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Министерству культуры и спорта Республики Казахстан совместно с Объединением юридических лиц «Ассоциация туроператоров Республики Казахстан»: 1) принять дополнительные меры по предупреждению завоза COVID-19 в Республику Казахстан при организации отдыха за рубежом граждан Республики Казахстан; 2) информировать туроператоров об изменении требований к лицам, прибывающим в Республику Казахстан из-за рубежа», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Казахстана.

Кроме того, усилены ограничительные меры для общеобразовательных школ.

«Разрешение в IV четверти 2020-2021 учебного года: во всех регионах республики: обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек; индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования», — сказано в документе.

В регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зеленая и желтая зоны), обучение разрешено в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек, а в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) – обучение разрешено в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек.

Также предусмотрено разрешение для красной зоны обучения в комбинированном формате в течение шести дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% – в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимо).

«При эвакуации пациента с подозрением на COVID-19 воздушным судном, применяемым по линии медицинской авиации, после завершения эвакуации салон воздушного судна и использованные предметы подлежат обеззараживанию с использованием средств дезинфекции», — сказано в документе.

Медицинские работники после отпуска, командировки, отсутствия на рабочем месте в связи с болезнью, студенты медицинских вузов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях будут допускаться в медицинскую организацию при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток.

«Ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение пяти дней (переход из «зеленой» зоны в «желтую» или из «желтой» зоны в «красную»), смягчение карантинных мер проводится не ранее семи дней после перехода в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «желтой», — уточняется в документе.

Контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и приоритетность их вакцинации, пересматривается по усмотрению главных государственных санитарных врачей областей, городов республиканского значения по согласованию с местными исполнительными органами в зависимости от эпидемиологической ситуации по заболеваемости КВИ и поставок объемов вакцин против КВИ.

Лица, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ, прививаются после завершения срока карантина. При этом, исключение составляют медицинские работники, которые контактируют с больным КВИ по роду своей профессиональной деятельности в средствах индивидуальной защиты.

«В отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом, при проведении вакцинации в организованных коллективах, в местах массового скопления людей) для проведения вакцинации организовываются передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады», — говорится в постановлении.

Вакцинацию проводят в два этапа: в начале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем, через три недели (21 день без учета дня вакцинации) – компонентом II в дозе 0,5 мл.

«При этом, в случае невозможности проведения вакцинации компонентом II на 21 день (совпадение на выходные, праздничные дни, выезд в другой населенный пункт и прочее), допускается проведение прививки в течение семи последующих дней; рекомендуется не допускать необоснованное удлинение интервала между введениями компонентов I и II, так как это может повлиять на формирование иммунного ответа и привести к снижению эффективности вакцинации. В отдельных случаях при отсутствии возможности проведения прививки компонентом II на 21 день (заболевание, выезд и другое), допускается проведение прививки компонентом II в период до 60 дней после прививки компонентом I», — сказано в документе.

Постановление главсанврача вступило в силу с 26 марта.