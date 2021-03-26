Представлены требования для школ Казахстана на период послабления карантина

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Казахстана утвердил новые требования для школ на период послабления карантина, передает корреспондент агентства.

Редакция МИА КазТАГ публикует указанные требования полностью.

Требования к работе общеобразовательных школ на период введения послабления ограничительных мероприятий, в том числе карантина:

При входе и выходе обучающихся в здание организаций образования:

1) проводится ежедневный утренний фильтр медицинскими работниками всех сотрудников и обучающихся (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здание);

2) маркируются специальными указателями по правилу «одностороннего движения» передвижения в школе, в том числе подъемы по лестницам;

3) наносится маркировка перед входом на асфальте для обеспечения дистанцирования в очереди;

4) наносятся сигнальные знаки для соблюдения дистанции, как в помещениях, так и в здании объекта образования в целом;

5) устанавливаются санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук учащихся, персонала в доступных местах на каждом этаже, у каждого класса (аудиторий, кабинета), в санитарных узлах и промаркированных емкостей для грязных масок;

6) обеспечивается наличие мыла в дозаторах в санузлах для учащихся и сотрудников, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук.

Режим занятий и организация рабочего места проводятся в соответствии со следующими требованиями:

1) расписание уроков составляется согласно рабочего учебного плана организации образования на учебный год с учетом комбинированного формата обучения;

2) учащимся во время уроков в классах разрешается находиться без масок;

3) отменяется кабинетная система;

2) соблюдается проектная мощность заполнения помещений;

3) организуются уроки физической культуры на свежем воздухе в теплый период времени (при температуре атмосферного воздуха не более -18°С) или обеспечивается постоянное проветривание спортивных залов.

В организациях образования проводятся следующие противоэпидемиологические мероприятия:

1) организуются работы санитарных постов на каждом этаже, осуществляется контроль в классах (группах) за своевременным мытьем рук учащихся (мытье рук с использованием жидкого мыла) по приходу в школу (до начало занятий), на переменах, после прогулки на улице, посещения санузла и в других случаях загрязнения;

2) функционируют медицинские кабинеты и изоляторы (для ежедневного замера температуры, выявления симптомов заболеваний, изоляции, в случаях выявления заболевших) с обеспечением необходимым медицинским оборудованием и медикаментами (термометрами, шпателями, маски);

3) проводится еженедельный инструктаж среди сотрудников о необходимости соблюдения правил личной/производственной гигиены и контроля за их неукоснительным выполнением;

4) организуются специальные места для сбора использованных масок, перчаток, салфеток, использованных при чихании и кашле;

5) назначаются ответственные лица за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, термометрии, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений);

6) допускается посещение организации образования обучающимися, перенесшими заболевание, контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации образования;

7) при регистрации заболеваемости устанавливается карантин на класс, группу.

В организаций образования не допускаются обучающиеся и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).

Обучающиеся и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или осуществляется самостоятельная самоизоляция в домашних условиях.

При выявлении обучающихся и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний организация образования уведомляет доступным способом территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о лицах с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления лиц, указанных в пункта 4 настоящегоПриложения. В организациях образования ограничивается допуск родителей (законных представителей) и других посетителей, в том числе беременных и лиц старше 65 лет, обучающихся (карантин), прибывших из-за рубежа за 14 дней до посещения организации образования. Сопровождение детей родителями (законными представителями) в общеобразовательные школы осуществляется до входа в школу. При наличии у организации образования собственного транспорта, на котором проводится оказание транспортных услуг обучающимся и сотрудникам, водители снабжаются антисептиком для обработки рук и средствами защиты (маски) с обязательной их сменой с требуемой частотой, а также проведение дезинфекции салона автотранспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием. Администрацией организации образования обеспечивается неснижаемый (не менее чем месячный) запас дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, СИЗ органов дыхания. К работе с дезинфицирующими средствами допускаются совершеннолетние лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Дезинфицирующие средства применяются при строгом соблюдении, прилагаемой к ним инструкции, в которых отражены режимы дезинфекции при вирусных инфекциях.

Дезинфицирующие средства хранятся в таре (упаковке) поставщика с указанием наименование средства, его назначения, срока годности на этикетке. Тарная этикетка сохраняется в течение всего периода хранения (использования) дезинфицирующего средства, не передаются посторонним лицам и не оставляются без присмотра. Регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы. Обеззараживание воздуха помещений классов, фойе и коридоров проводится в конце дня при отсутствии детей, с соблюдением инструкции по использованию оборудования для обеззараживания воздуха. Влажная уборка классов с дезинфекционными средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, лестничных маршей, контактных поверхностей (оборудования, инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (спортивные, актовые залы, гардеробные, столовая, санузлы) а также обеспечивается бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов.

Генеральная уборка помещений проводится не реже 1 раза в неделю.

Уборочный инвентарь (ведра, щетки, ветоши) после использования подлежат обработке и хранению в специально выделенных местах. В организациях образования обеспечивается соблюдение питьевого режима.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости (графины, чайники, бачки) или бутилированная по показателям качества безопасности соответствует требованиям документов нормирования.

Разрешается использование индивидуальной бутилированной емкости. Для питья используют чистую посуду (стеклянная, фаянсовая, одноразовые стаканчики). Допускается использование кипяченной питьевой воды при условии ее хранения не более трех часов.

За организацию питьевого режима приказом руководителя объекта назначается ответственное лицо, обеспечивается свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте.

Организация питания и рассадка учащихся в столовой обеспечивается с соблюдением требований согласно приложения 46 к настоящему постановлению. Передвижение по кабинетам, посещение учительской, проведение внеклассных мероприятий и родительских собраний ограничивается. В общежитиях организаций образования приостанавливается проведение досуговых и иных массовых мероприятий, усиливается контроль за санитарной обработкой помещений и обеспечением установленного пропускного режима. Посещение общежитий посторонними не допускается. Каждый этаж общежития оборудуется бесконтактными диспенсерами-распылителями или санитайзерами с дезинфицирующим раствором для их дозаправки. В общежитиях создаются условия (обеспечение бытовыми условиями, компьютером, интернетом) для обучения в дистанционном формате. На время обучения в дистанционном формате, проживающие в общежитиях лица не выезжают к местам постоянного проживания или иные места, за исключением выходов для покупок в продуктовых магазинах и аптеках. Обучающиеся при временном выезде из общежития на время обучения в дистанционном режиме письменно уведомляют, в том числе посредством электронной связи, организацию образования, указав время выезда из общежития, время возвращения и место, куда он направляется. Организация образования уведомляет родителей (законных представителей) о выезде из общежития несовершеннолетнего обучающегося. Организация образования проводит мониторинг состояния здоровья обучающегося, вернувшегося после выезда из общежития, в течение 14 календарных дней со дня возвращения. В общежитиях проводятся следующие противоэпидемические мероприятия:

1) исключается совместный прием пищи обучающимися, кроме совместно проживающих;

2) проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в туалетах, умывальных, душевых и бытовых комнатах;

3) места общего пользования обеспечиваются средствами для мытья рук и антисептиками;

4) увеличивается частота и качество уборки (дополнительная обработка дверных ручек, перил, лестничных маршей и других поверхностей);

5) вход и выход обучающихся из общежитий регистрируется в журнале;

6) случаи повышения температуры тела обучающихся, оставшихся проживать в общежитии, или иных признаков острых респираторных вирусных инфекции (далее – ОРВИ) регистрируются в журнале;

7) обеспечивается особый контроль за студентами с хроническими заболеваниями с учетом групп риска.

При организации обучения в организациях образования в комбинированном формате соблюдаются следующие требования:

1) увеличение смен и подсмен, сокращения физических контактов;

2) организация перемен между уроками в разное время для разных классов.

В специальных школ-интернатах для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатах для одаренных детей, школах-интернатах общего типа, пришкольных интернатах соблюдаются следующие требования:

1) осуществляется контроль за состоянием здоровья учащихся, педагогических работников;

2) деятельность административно-управленческого состава, вспомогательных и технических служб, не имеющих непосредственного отношения к учебно-воспитательному процессу, осуществляется как в дистанционном, так и в штатном режиме;

3) связь с родителями (законными представителями) в дистанционном порядке осуществляется с использованием интернет-ресурсов, других доступных средств связи;

4) устанавливается перемены в разное время для разных классов;

5) проводится проветривание после каждого урока;

6) проводится мытье рук и использование специальных средств после каждого урока;

7)расписание уроков составляется согласно рабочего учебного плана организации образования на учебный год с учетом комбинированного формата обучения.