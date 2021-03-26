Паводки ожидаются с пятницы по воскресенье в трех областях Казахстана

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Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Паводки ожидаются с пятницы по воскресенье в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом положительного температурного фона и сильных осадков по горным рекам Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей в период с 26 по 28 марта 2021 года ожидается прохождение высоких тало-дождевых паводков», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Напомним, 26 марта на всей территории Казахстана прогнозируются

осадки.

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