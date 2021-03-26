Ни пяди – чужому дяде!

Почему спешно созданная «земельная комиссия» напоминает детские игры кумысных патриотов

Первое же заседание Земельной комиссии показало, что краеугольный для любого государства вопрос о собственности на сельскохозяйственные угодья остается в Казахстане сугубо политическим.

После того, как президент «окончательно» запретил иностранцам, лицам без гражданства и даже оралманам, переименованным в кандасы, владеть крестьянскими наделами само создание полуобщественной структуры, громко названной «Комиссией по земельной реформе», можно считать формальной данью моде на «слышащее государство» — такой же, как пресловутый НСОД. Тем более, что законопроект с новеллами в Земельный кодекс, объявленный президентом срочным, поступил в мажилис еще в середине марта.

Причем, судя по выступлениям комиссионеров, облеченных властью, новый закон (то бишь, кодекс) о земле поставит жирный крест на мечтах о полноценном земельном рынке в стране. «Мое личное мнение, что земли сельскохозяйственного назначения в Казахстане должны находиться только в юрисдикции государства, а не в частной собственности. В первую очередь, из-за нашего геополитического положения» — сказал сенатор Ахылбек Куришбаев, в прошлом возглавлявший Минсельхоз. И похоже на то, что институту частной собственности на землю в стране, занимающей 6-е место в мире по площади сельхозугодий, в ближайшее время – законопроект не зря объявлен срочным! – прикажут долго жить.

Хорошо это или плохо? С точки зрения политических перспектив президента Токаева и его постепенно формирующегося окружения, наверное, хорошо. Во всяком случае, поддержка определенной части общества – от диванных батыров до «практикующих кумысных патриотов — Акорде обеспечена. А вот в плане экономического развития аграрной отрасли, которую многие считают завтрашней заменой постепенно угасающей нефтянке, перспективы далеко не однозначны.

Это недвусмысленно дал это понять сам же сенатор Куришбаев, приведя «говорящие» цифры: «Объем иностранных инвестиций в сельское хозяйство составляет 422 доллара на 1 гектар пашни в Австралии и 80 долларов в Канаде. А в Казахстане не хватает и 1 доллара. То есть в 400 раз меньше!». Да, сейчас иностранные вложения во вчерашнюю житницу СССР мизерны, но скоро не станет и их. Уже сегодня из бюджета в бездонную бочку родного АПК утекают сотни миллиардов, принося копеечную отдачу. А завтра счет пойдет на триллионы? Очень скоро в нашем находчивом правительстве решат, что закрыть потребности страны по многим продовольственным позициям гораздо проще за счет импорта, чем собственного производства. А потом наступит… вчера – с его поголовным обнищанием и обезземеливанием фермеров-мелкотоварников, массовой миграцией в города и прочими «прелестями» 90-х. Почему? Да потому, что наши уважаемые банкиры ни за какие коврижки не станут на приемлемых условиях кредитовать босяков, у которых залогового имущества – ветхий трактор да сенокосилка. «Если бы наши хозяйства, как и иностранные фермеры, были бы обеспечены долгосрочными и дешевыми кредитами, эффективными мерами государственной поддержки, субсидиями, системой льготного страхования и научно-технологическими достижениями, то и наша аграрная отрасль была бы инвестиционно востребована» — вещал прописные истины г-н Куришбаев.

Между прочим, ровно о том же самом лучшие аграрные умы страны говорили на заре ее независимости – эдак четверть века назад. Твердили они и про безальтернативность сельхозкооперации, ибо уже тогда было ясно: никакие фермеры-одиночки не составят конкуренции в смысле прокорма страны бездумно разогнанным колхозам-совхозам. О чем говорить, если по многим продовольственным позициям потребности не слишком многочисленного нашего населения с трудом закрывают личные подсобные хозяйства?

Уже сегодня миллионы гектаров пахотных и пастбищных земель брошены и тупо простаивают. «В период с 2016 по 2020 годы площадь выявленных неиспользуемых сельхозземель по республике составила 15,4 млн га. Из них в госсобственность возвращено 5,6 млн га, вовлечено в сельхозоборот 5,4 млн га, в процессе изъятия через судебные органы – 4,4 млн га», — сообщает Минсельхоз.

Что собирается делать с этими огромными территориями государство? Да по этим бескрайним просторам просто навзрыд плачут инвестиции, специалисты, современные технологии и техника, которых у этого государства нет, зато у иностранцев – ближних и дальних — сколько угодно. Но им в село теперь путь закрыт. Отныне не то, что крупнейший, а буквально единоличный владелец всей землицы-кормилицы – государство… в лице какого-нибудь районного акимчика с не очень чистыми руками. И что же он будет с этим богатством делать? Правильно, раздавать в аренду на своих «хитровыделанных» условиях. Мужикам,понятное дело, все это скоро надоест и они подадутся в город – за лучшей долей. Спрашивается, что будет дальше? Родное государство, справедливо решив, что так жить нельзя, и тогда…

Может быть, по примеру россиян, взявшихся «озеленять» Дальний Восток, отечественные власти скомандуют засаживать пустующие сельхозземли «зелеными насаждениями»? И пейзан безработных займут, и заодно наверх отчитаются, мол, реализуем давнюю (и, прямо скажем, довольно экзотическую) мечту Касым-Жомарта Кемелевича – высадить в Казахстане два миллиарда деревьев. Это наш, так сказать, ответ опустыниванию.

А вчерашние собственники простаивающих земель, до сих пор предпочитавшие «тарить» их до лучших времен, теперь могут не беспокоиться: «лучшие времена» откладываются – до следующей «земельной реформы».

И она непременно будет – как только власть и подыгрывающие ей сыны земли казахской – кто с депутатским мандатом у сердца, а кто с одним лишь горячим сердцем патриота — наиграются в детскую игру «ни пяди – чужому дяде»…

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