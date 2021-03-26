Приостановлено строительство нашумевшего «человейника» в Алматы

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Адель Рустемова. Пресс-служба акимата Алматы опубликовала документ о приостановлении проекта застройки территории бывшего «Плодоконсервного комбината».

«Проект застройки земельного участка по адресу: ул. Жандосова, 94, 94/16, 94/8; ул. Кекилбайулы, 6; ул. 20-я линия, 39 (так называемый р-н «Плодоконсервного комбината») приостановлен. Предпроектная документация на строительство многоквартирного жилого комплекса c объектами обслуживания населения отозвана», — говорится в документе в пятницу.

Также было отмечено, что по рекомендации управления застройщик разработает и представит новый эскизный проект с учетом плотности застройки, нагрузки на городские инженерные сети. Проект документа пройдет все необходимые процедуры, включая общественные обсуждения.

Кроме того, застройщику будет необходимо предусмотреть в эскизном проекте наличие социальных объектов.

«Таким образом, строительство так называемого «человейника» в указанном районе Алматы не будет допущено», — резюмировали в акимате.

Ранее бывший глава АО «KEGOС» Асет Наурызбаев призвал остановить «строительную мафию».

«Сегодня в чатах алмаатинцев гуляет этот кошмар от компании-застройщика РАМС. Она присоединилась к позорному ряду «Базиса» и BI-group, превращающих Алма-Ату в гигантский человейник. На месте плодоконсервного комбината собираются воздвигнуть гетто невиданного масштаба (хотя постойте, пониже верхней «МЕГИ» примерно такое гетто уже почти построено). И послушные арестанты готовятся заехать в эти тюрьмы, потому что вроде как подешевле. Чья-то идиотская идея о том, что существующая плотность застройки города не позволяет создать плотный поток пешеходов для работы предприятий обслуживания, создает безумную нагрузку на городскую инфраструктуру, перекрывает воздушные потоки, формирует огромные пробки», — написал Наурызбаев на своей странице в социальной сети.

По его мнению, «особенно идиотской эта идея кажется в Казахстане, где плотность населения – одна из самых низких в мире и места для расселения множащегося населения – полно».