Нет оснований считать убийцу Аяжан Едиловой маньяком – ДП Алматы

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Нет оснований считать убийцу Аяжан Едиловой маньяком, заявил начальник управления спецпрокуратуры Алматы Канат Кунгожинов.

«Расследование покажет, мы не можем сейчас так говорить, оснований нет так говорить», — сказал Кунгожинов на брифинге в пятницу.

На вопрос журналиста КазТАГ о том, назначена ли судебно-психиатрическая экспертиза он ответил, что разглашение следственных действий не допускается.

«Расследование идет, согласно ст. 201 не допускается разглашение следственных действий, мотив проверяется, экспертизы проводятся, все проводится, все доводы будут проверены», — заверил Кунгожинов.

В свою очередь, заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов отметил, что других подобных убийств в последнее время в городе зафиксировано не было.

«Информации о том, что ранее подозреваемый совершал подобные преступления, нет», — сказал он.

По словам Абдрахманова, все, кто также как Едилова общался с подозреваемым в социальных сетях, живы.

«Всех проверили, все живы», — добавил он.