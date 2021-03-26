Алматы. 26 марта. КазТАГ — Родные Аяжан Едиловой просят президента взять дело под свой контроль.

«Мы хотим узнать, почему личность убийцы нам не раскрывают, почему изначально не заявили то, что тело было зверски расчленено и то, что это преступление с особой жестокостью. Хотим, чтобы это дело взял под контроль сам президент Республики Казахстан и министр внутренних дел Республики Казахстан», — сказал двоюродный брат убитой Алмат Муликов.

По его словам, родные девушки опасаются, что преступник сможет избежать наказания.

«Мы сейчас боимся, что его могут признать невменяемым и положить в психушку и так он может избежать наказания», — добавил он.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Позже общественный фонд «Не молчи KZ» раскрыл подробности дела об убийстве.

В департаменте полиции рассказали, что преступник расчленил тело, чтобы замести следы. При этом, правоохранители не считают убийцу маньяком.