Родные Аяжан Едиловой не верят версии полиции

Алматы. 26 марта. КазТАГ — Родные убитой в Алматы Аяжан Едиловой не верят версии полиции.

«Мы исключаем эту версию (что Аяжан поехала на свидание к подозреваемому – КазТАГ). Мы не думаем, что она до такой степени легкомысленна, что могла вот так пойти. У нее был интернет-магазин, она занималась шитьем одежды и продавала ее в интернете. «Аяла» ее магазин называется. Она очень хотела этот магазин продвинуть, она прямо горела этим бизнесом. И, возможно, мы так думаем, он завлек ее в ту квартиру по поводу работы, возможно, хотел сделать какой-то бартер, возможно, просил сделать замеры, хотел заказать вещи. Она же наивная, ей всего 19 лет, возможно, она поверила и поехала», — сказал двоюродный брат убитой Алмат Муликов.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Позже общественный фонд «Не молчи KZ» раскрыл подробности дела об убийстве.

В департаменте полиции рассказали, что преступник расчленил тело, чтобы замести следы. При этом, правоохранители не считают убийцу маньяком.

Родные погибшей обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под свой контроль.