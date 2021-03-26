Родные Аяжан Едиловой: теста ДНК не было

Алматы. 26 марта. КазТАГ – Тест ДНК останков убитой девушки не проводился, родные сомневаются, что это Аяжан Едиловой, сообщил двоюродный брат убитой Алмат Муников.

«Мы, в первую очередь требуем, чтобы ускорили процесс экспертизы, сделали тест ДНК, то есть вызвали родных, их никто не вызывал, никто официально не подтвердил, что это Аяжан. Все на словах. И то, что мы узнали из СМИ, что Аяжан мертва, это тоже правда. Все ее родные в Талдыкоргане, они ждут тело, чтобы похоронить ее. Сейчас уже прошло пять дней. Морг ссылается на праздничные выходные, что сейчас ведется экспертиза, но никаких действий мы не видим – отца не приглашали, тест ДНК еще не делали. Дело идет очень медленно», — сказал Муников в пятницу.

В свою очередь тетя погибшей девушки Бибигуль Абилталипова подчеркнула, что без теста ДНК нельзя быть на 100% уверенным, что это именно Аяжан.

«Пусть приглашают отца на тест ДНК. Родители не верят. Это такая психологическая нагрузка огромная. Пожалуйста, побыстрее приглашайте отца на тест ДНК, сделайте тест ДНК. Дайте нам официальное заявление, что это 100% Аяжан, ссылаясь на результат ДНК», — потребовала она.

Кроме того, Муников сообщил о том, что без теста ДНК сложно определить, сколько на самом деле было найдено тел в квартире подозреваемого.

«Полиция заявляет, что с его показаний, что он якобы сперва убил Аяжан, а потом уже разделал тело и пытался скрыть. Увидев эти фотографии, части тела были тщательно обработаны, отрезаны очень профессионально, маньяк выбивал жертве каждый зуб и вырезал каждый ноготь. Зачем ему вырезать каждый ноготь и выбивать каждый зуб, если он хочет просто избавиться от тела. Мы этой версии не верим. Когда мы звонили в морг, нам сказали, что на месте происшествия было два трупа. Но сейчас это непонятно, потому что тело расчленено и сейчас непонятно, сколько там человек и поэтому сейчас якобы ведутся экспертизы», — подчеркнул он.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 19 марта в Алматы 19-летней Аяжан Едиловой. Тогда в полиции города на запрос агентства уточнили, что досудебное расследование ведется по части 2 статьи 99 (убийство) УК РК.

Позже общественный фонд «Не молчи KZ» раскрыл подробности дела об убийстве.

В департаменте полиции рассказали, что преступник расчленил тело, чтобы замести следы. При этом, правоохранители не считают убийцу маньяком.

Родные погибшей обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой взять дело под свой контроль. Также они заявили, что не верят в версию полиции о том, что девушка отправилась именно на свидание к своему будущему убийце.