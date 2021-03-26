Преемника Есимова на посту главы фонда «Самрук-Қазына» представят 29 марта – источник

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Преемника Ахметжана Есимова на посту председателя правления АО «Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына» представят 29 марта, сообщил источник МИА КазТАГ в финансовой сфере.

«29 марта будут устроены проводы Есимова на пенсию. Его поблагодарит за работу руководство страны. Есимов давно просился на отдых, но руководство страны просило его поработать на время решения проблемы с коронавирусом. В ходе этого собрания будет представлен новый глава фонда», — сказал источник редакции КазТАГ в пятницу.

Есимову в 2021 году исполнилось 70 лет. Он считается одним из политических старожилов и близким соратником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Есимов возглавил ФНБ в декабре 2017 года, до этого работал председателем правления АО «НК Астана ЭКСПО-2017», перед этим занимал должность акима Алматы.

Вечером 20 марта в социальных сетях появились сообщения о его предстоящей отставке и назначении на пост главы фонда Алмасадама Саткалиева, а уже 21 марта появился документ, в котором говорилось о временном возложении обязанностей руководителя ФНБ на Саткалиева.

Саткалиев в сентябре 2018 года был назначен управляющим директором по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», до этого был председателем совета директоров АО «KEGOC», чуть ранее – заместителем председателя ОЮЛ «KAZENERGY».