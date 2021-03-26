Школьники из «желтой» и «зеленой» зон в Казахстане могут не носить маски на уроках

Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ — Руководитель управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования комитета санитарно-эпидемиологического контроля Марал Рахимжанова сообщила, что учащиеся школ регионов, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах, могут не носить маски в классе.

«Новые требования, которые были утверждены новым постановлением, распространяются исключительно в отношении школ, которые находятся в «зеленой» или «желтой» зоне, где благополучная ситуация в течение более семи дней. Разрешение не носить маски не будет распространяться в отношении школ регионов, находящихся в «красной» зоне», – отметила Рахимжанова в пятницу.

Отмечается, что МОН в этом вопросе придерживается решения министерства здравоохранения, добавила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«Министерство здравоохранения при снятии требований к ношению масок в классах руководствовалось исключительно уже имеющимся подходом, когда мы разрешаем не носить маски, например, в объектах общепита при потреблении еды. Дети наши сидят на уроках не более 40 минут, а младшие классы – 30 минут, имея между ними перерыв. Плюс к этому, мы понимаем, что фактически большинство детей, это показывают и результаты мониторинга, не носят маски, или крайне трудно заставить ребёнка, чтобы он все 40 минут сидел в маске», – сказала Рахимжанова.

Спикеры отметили, что формат обучения в школах теперь может меняться в зависимости от того, в какой зоне находится регион. Изменения последуют при осложнении эпидситуации и отнесении региона в «красной» зоне в течение пяти дней, а также через семь дней после перехода региона из «красной» в «желтую» или «зеленую» зону.