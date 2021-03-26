Болевая точка Китая и коллективный Запад 26.03.2021 17:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 228 0 Востоковед Адиль Каукенов о «Тайваньском вопросе» в условиях усиливающегося мирового раскола Похожие материалы: Коллективный «Ноль Первый» Экспорт Китая растет по мере ослабления пандемии и восстановления мирового спроса Американцам рассказали о казахах Синьцзяна и о расследовании нападений на бежавших из КНР США грозят Китаю санкциями за рост импорта нефти из Ирана Война Миров. Вашингтон «сближает» Москву и Пекин